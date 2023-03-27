Забастовка привела к остановке движения по основным автотрассам в Израиле

Массовая забастовка против судебной реформы в Израиле привела к остановке движения по основным автотрассам. Также закрыты детские сады, торговые центры. Активисты требуют полной отмены судебной реформы.

Аэропорты переполнены – демонстранты съезжаются в Тель-Авив и Иерусалим. Вылеты из аэропорта Бен-Гурион уже приостановили на фоне массовых протестов в Израиле. Также о начале забастовки объявил и профсоюз врачей.

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