Три человека погибли и двое пострадали при пожаре в Воронеже

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека погибли и двое пострадали в результате пожара на заводе в Воронеже, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар на территории цеха электромеханического завода ликвидирован на площади 500 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Ранее пожарные локализовали возгорание. Сотрудники МЧС успели вынести с предприятия четыре пропановых и кислородных баллона.

Пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронеже произошел утром 22 апреля. На месте происшествия работали около 13 единиц техники. Известно, что в здании горела крыша.