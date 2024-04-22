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22 апреля, 10:33

Происшествия

Три человека погибли и двое пострадали при пожаре в Воронеже

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека погибли и двое пострадали в результате пожара на заводе в Воронеже, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар на территории цеха электромеханического завода ликвидирован на площади 500 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Ранее пожарные локализовали возгорание. Сотрудники МЧС успели вынести с предприятия четыре пропановых и кислородных баллона.

Пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронеже произошел утром 22 апреля. На месте происшествия работали около 13 единиц техники. Известно, что в здании горела крыша.

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