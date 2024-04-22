Пожар на станции техобслуживания в Петербурге полностью потушен

Фото: МЧС России

Пожар на станции техобслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга полностью потушен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Огонь вспыхнул на станции техобслуживания на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге вечером 21 апреля. Пожар распространился на 170 квадратных метров, в борьбе с ним задействовали 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Вечером 21 апреля также сообщалось о пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве. Огонь удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, при пожаре пострадал один человек.