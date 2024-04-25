25 апреля, 11:00Происшествия
МЧС локализовало пожар на площади 1 тыс квадратных метров в Омске
Фото: МЧС России
В Омске пожарные локализовали пожар на площади 1 000 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По данным министерства, на Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Изначально площадь пожара составляла 500 "квадратов".
На месте работают 58 специалистов и 15 единиц специальной техники. К тушению привлекли два пожарных поезда, заключили в МЧС.
Ранее огнеборцы ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в 1-м Иртышском проезде на востоке Москвы. В тушении пожара принимали участие 24 специалиста и 7 единиц спецтехники.