МЧС локализовало пожар на площади 1 тыс квадратных метров в Омске

Фото: МЧС России

В Омске пожарные локализовали пожар на площади 1 000 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным министерства, на Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Изначально площадь пожара составляла 500 "квадратов".

На месте работают 58 специалистов и 15 единиц специальной техники. К тушению привлекли два пожарных поезда, заключили в МЧС.

