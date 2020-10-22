Названы провоцирующие приступы мигрени продукты

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Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал продукты, которые могут провоцировать развитие мигрени. Об этом сообщает РИА Новости.
"Например – это шоколад, копчености, пищевые добавки – нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь – красное вино, пиво", – заявил специалист.
По словам Богданова, в определенной степени список является приблизительным. Он отметил, что люди, страдающие от мигреней, чаще всего сами знают, за употреблением каких продуктов следует болезненная реакция.
Если оценивать потенциальную угрозу с научной точки зрения, то следует дозировать употребление еды с веществами, которые влияют на серотониновую систему мозга.
Невролог также отметил, что питаться в течение дня следует дробно, то есть 5–6 раз, поскольку голод также может вызвать мигрень. При этом не существует конкретных продуктов для профилактики болей, поможет только сокращение потребления провокаторов приступов.
Ранее группа американских ученых обнаружила несколько биомаркеров микроинсульта. Описанные специалистами симптомы отчасти похожи на признаки мигрени, однако требуют врачебной диагностики.
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