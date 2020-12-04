Синоптик рассказал, когда в столицу придут снегопады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопады могут прийти в столичный регион ближе к середине декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта центра "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам специалиста, к этому времени антициклон ослабнет и с запада прорвутся снеговое циклоны.

"Они принесут атлантическое тепло и околонулевую температуру", – заявил Тишковец.

Однако, по его словам, любители лыж покататься еще не смогут, а вот конькобежцы будут рады окончательно замерзшим водоемам.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы увеличили температуру в столичной системе отопления домов из-за наступивших заморозков. Он уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с уличной температурой воздуха.