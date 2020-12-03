Москвичам пообещали "марсианскую" погоду на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На следующей неделе в столице и Московской области ожидается холодная "марсианская" погода без снега, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам, в ночные часы столбики термометров покажут до 14 градусов мороза. Ожидается, что всю следующую неделю в Москве будет солнечно и морозно.

"С завтрашнего вечера и далее на погоду скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять. Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы", – сказал он.

Тишковец добавил, что с каждым днем температура воздуха будет понижаться, и на следующей неделе похолодает до минус 9–14 градусов в ночные часы. Днем ожидается от минус 3 до минус 8 градусов.

"Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода", – добавил специалист.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. Как сообщили специалисты центра погоды "Фобос", температура воздуха в ночь с 2 на 3 декабря опустилась до минус 7,9 градуса.

В центре "Фобос" уточнили, что морозная и преимущественно сухая погода сохранится примерно до конца первой декады декабря.

