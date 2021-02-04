Жители Карелии вырезали ледяную карусель посреди озера

Новости России: в Карелии вырезали ледяную карусель посреди озера
В Карелии народные умельцы создали настоящую ледяную карусель прямо посреди озера у поселка Тикша, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Посреди замерзшего водоема мужчины вырезали бензопилой круг диаметром 20 метров. В глыбу льда вставили мотор от лодки, завели двигатель, и карусель закрутилась. В центре вместо подсветки поместили чашу с огнем.
Желающих прокатиться появилось много. Благодаря местным СМИ об аттракционе узнала вся Карелия. Однако тогда зимним развлечением заинтересовались и в МЧС. Обеспокоившись за здоровье посетителей "ледяной кувшинки", они закрыли аттракцион.
В министерстве объяснили, что забава небезопасна, поскольку в любой момент круг может разломиться или перевернуться. В итоге людей могла накрыть многотонная глыба льда.
Ранее сообщалось, что льдина, оторвавшаяся у берегов Сахалина, унесла в море 40 рыбаков-любителей. На льду появилась большая трещина из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубского Долинского района. Любители зимнего отдыха вышли на рыбалку, несмотря на предупреждение об опасности.
До этого уже сообщалось о спасении других рыбаков, которых уносило в море на оторвавшейся от припая льдине у восточного побережья Сахалина. Уточняется, что льдина дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. На ней находились восемь рыбаков-любителей.
На Сахалине рыбакам пришлось спасаться с оторванной льдины
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