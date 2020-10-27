В ГД призвали усилить правоприменительную практику при нарушениях в игровых зонах в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости усилить правоприменительную практику в борьбе с нарушениями правил безопасности в детских игровых зонах на территории торговых центров. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Здесь важно сместить акцент на качество правоприменительной практики прежде всего со стороны контрольно-надзорных органов, поскольку речь идет о детях. Я думаю, что если со стороны контрольных и надзорных органов будет высокая ответственность, то тогда неотвратимость наказания будет работать как часы: совершил – получи", – заявил Выборный.
Он подчеркнул, что в настоящее время действуют ряд правил, которые регламентируют деятельность детских игровых зон. Они прописаны в федеральных законах и в нормативно-правовых актах. Депутат подчеркнул, что там в том числе прописаны требования к игровым зонам, порядок нахождения детей в детских комнатах и контроль за ними.
Выборный пояснил, что даже при незначительном нарушении нужно привлекать к ответственности. Он отметил, что это могут быть административные штрафы или отстранение от работы. По его словам, благодаря такой позиции удастся создать максимально высокое оказание услуг.
Ранее сообщалось, что 4 октября семилетний ребенок на территории детской игровой комнаты в столичном торговом центре получил травму позвоночника после падения с аттракциона. В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку по данному делу.
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