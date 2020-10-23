В Москве протестируют проект помощи детям, попавшим в трудную ситуацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В школах СВАО Москвы запустят электронный проект помощи детям. Об этом сообщила замглавы департамента науки и образования Марина Смирницкая во время круглого стола "Дети в трудной жизненной ситуации и возможности школы".

В беседе приняли участие представители ведомства, а также департамента труда и соцзащиты, депутаты Мосгордумы, сотрудники школ и правоохранительных органов, приглашенные спикеры.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская во время обсуждения заявила, что в первой половине 2020 года в столице выявили более 1,5 тысячи неблагополучных семей. При этом менее 4% сигналов об этом поступило из образовательных учреждений.

Смирницкая рассказала, что помочь в решении данного вопроса могут современные технологии, например электронная система "Классный помощник". По словам Смирницкой, программа может работать на тех же ресурсах, к которым часто обращается педагог, – электронный журнал или дневник.

"Мы предлагаем дополнить его новыми функциями, которые помогут классному руководителю быстро дать сигнал в систему, что ребенку нужна помощь. Этот сигнал будет маркироваться цветом по степени приоритетного реагирования в зависимости от ситуации", – поделилась представитель ведомства.

Смирницкая пояснила: уведомление будет передано в "Мой семейный центр", а также в ведомства, которые смогут обработать сигнал. При подтверждении информации, рассказала она, специалисты предпримут комплекс мер.

В ходе обсуждения участниками круглого стола было принято решение о тестировании программы – пока только в Северо-Восточном округе столицы.

Кроме того, участники сформулировали ряд предложений, направленных на развитие сферы сопровождения ребенка в трудной жизненной ситуации, предложили закрепить за педагогами полномочия первичных операторов в сопровождении детей, а также актуализировать алгоритм действия структур и сформировать ряд критериев, по которым педагог должен подать "сигнал".

Ранее власти Москвы призвали столичных школьников максимально сократить количество социальных контактов во время удаленного обучения. Отмечается, что подобные меры важны для профилактики распространения коронавирусной инфекции.