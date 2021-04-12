Прыгун в воду впал в кому после травмирования на турнире в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортсмен получил травму на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду в столице, его ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую федерацию прыжков воду.

Уточняется, что молодой человек травмировался при выполнении прыжка, после чего его отправили в больницу. В воскресенье, 11 апреля, он перенес операцию.

Ранее сообщалось, что трое сноубордистов, которые катались в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины. Один из спортсменов получил травму ноги, остальные под лавину не попали. Инцидент произошел 15 марта в 16:45 по московскому времени. Для эвакуации пострадавшего вызвали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.