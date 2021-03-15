Сноубордист пострадал в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии

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Трое сноубордистов, которые катались в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что один из спортсменов получил травму ноги, остальные под лавину не попали. Инцидент произошел 15 марта в 16:45 по московскому времени. Для эвакуации пострадавшего вызвали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске из-за упавшего льда с крыши дома погиб мужчина. По данному факту следственные органы организовали проверку. Уточняется, что тело погибшего нашли у одного из многоквартирных домов.



