В Петрозаводске из-за падения льда с крыши погиб мужчина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Петрозаводске из-за упавшего льда с крыши дома погиб мужчина. По данному факту следственные органы организовали проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.

Уточняется, что тело пострадавшего нашли в воскресенье у одного из многоквартирных домов.

"Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Костроме снежной лавиной чуть не убило женщину. Огромная глыба изо льда и снега рухнула с крыши пятиэтажки на тротуар. Буквально за две секунды до этого женщина успела зайти в магазин.