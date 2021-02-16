В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда

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Спасатели в Архангельске устраняют огромную глыбу льда, которая образовалась в результате повреждения трубопровода, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там уточнили, что лед начал нарастать еще в декабре 2020 года из-за небольшой трещины, однако ремонтные работы начались только в прошедший понедельник.

Специалисты местной теплоэнергетической компании смогли срезать часть наросшего льда струей воды и устранить дефект трубы. Теперь им предстоит окончательно ее очистить.

"После того как был убран участок ледяной корки, наши специалисты смогли поставить хомут на свищ. Теперь глыба дальше расти не будет", – отмечается в сообщении.

Ранее москвичам рассказали, что делать в случае, если ледяная глыба повредила автомобиль.