В Костроме глыбой льда чуть не убило женщину

В Костроме снежной лавиной чуть не убило женщину. Огромная глыба изо льда и снега рухнула с крыши пятиэтажки на тротуар. Буквально за две секунды до этого женщина успела зайти в магазин. Момент ЧП запечатлела камера видеонаблюдения.

В результате серьезные повреждения получили автомобили, припаркованные на этой улице. Две легковушки остались без стекол, а также помяты крыши.

В том, кто будет за это отвечать, уже разбирается полиция. Известно, что в момент обрушения глыбы коммунальщиков на крыше не было. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.