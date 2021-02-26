Россиян предупредили о звонках мошенников "со знакомых номеров"

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Многие россияне не отвечают на вызов, если на телефоне отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются злоумышленники, которые стараются запутать потенциальную жертву, маскируя звонок под знакомый человеку номер. Об этом сообщил агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Специалист отметил, что для реализации мошеннической схемы достаточно получить доступ к чужому списку контактов.

"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента – для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ", – предупреждает Назаренко.

Эксперт призвал осознавать риски телефонного мошенничества и минимизировать их.

Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.