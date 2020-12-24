В Королеве задержали злоумышленников, которые выманивали деньги у пенсионеров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковном городе Королеве полицейские задержали злоумышленников, которые выманивали деньги у пенсионеров, сообщают "Дни.ру".

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, общая сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей, от действий подозреваемых пострадали 5 человек.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений задержаны трое мужчин 23, 27 и 32 лет", – рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Она уточнила, что мужчины представлялись сотрудниками управляющей компании и под предлогом осмотра квартиры для замены вытяжных труб и чистки вентиляции заходили в жилище. Позднее они сообщали пенсионерам о возможности проведения работ по льготной цене, таким образом присваивая деньги потерпевших за оказание фиктивных услуг.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.



Ранее сообщалось, что столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении шестерых человек. По имеющимся данным, злоумышленники предлагали пенсионерам вложить деньги в строительство супермаркетов, которые никто не строил.