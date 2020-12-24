Шесть человек задержаны по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении шестерых человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники предлагали пенсионерам вложить деньги в строительство супермаркетов, которые никто не строил. Затем подозреваемые уговаривали пострадавших покупать акции подконтрольной им организации по завышенной цене.

Полученные незаконным путем средства похищались. Предварительно от действий злоумышленников пострадали свыше 500 человек.

Как рассказала Волк, полицейские ЦАО и ЗАО задержали шестерых подозреваемых. Правоохранители полагают, что организаторами финансовой пирамиды являются супружеская пара и 30-летний житель Московской области.

"В ходе 14 обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше 10 миллионов рублей", – добавила Волк.

На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей, еще один – под домашним арестом, троих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал, как не стать жертвой финансового мошенничества. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений – первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы. По словам эксперта, на надежность финансовой организации указывает наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения. При этом он отметил, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании и пенсионные фонды.

