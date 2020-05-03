Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовых пирамид

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Россиянам рассказали, как не стать жертвой финансового мошенничества. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений – первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, заявил эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

Эксперт рассказал, что в период кризисов мошеннические компании активизируются, и дал советы, как сохранить свои сбережения.

"Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более. По крайней мере, за последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты", – сказал Сафиулин РИА Новости.

По словам Сафиулина, на надежность финансовой организации указывает наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения. При этом он отметил, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании и пенсионные фонды.

Эксперт также отметил, что на российском рынке только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту.

"Ни в одном другом финансовом секторе системы страхования или компенсации не работают, хотя сами финансовые организации будут, конечно, утверждать обратное", – отметил Сафиулин.

Особенно осторожным надо быть при общении с зарубежными компаниями: их лицензии надо проверять на сайтах финансовых регуляторов тех стран, на которые они ссылаются, сказал Сафиулин, отметив, что зачастую в качестве лицензий мошенники присылают подделку. Но даже если лицензия в порядке, нужно иметь в виду, что любые проблемы с такой компанией придется решать на чужом языке в чужой юрисдикции.

Сафиулин также указал на некоторые предложения, "в сторону которых сегодня даже смотреть не стоит".

"Это рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке, а также криптопроекты. Во всех этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%", – заключил эксперт.

Ранее эксперты обнаружили новые схемы мошенничества с клиентами рынка форекс. Так, по одной из схем на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое "PR-агентство", которое предлагает создать негативный информационный фон против форекс-компании. Клиенту обещают полный возврат денег, что оценивается в 100 тысяч рублей, однако перечисления от компании клиент все равно не получает.