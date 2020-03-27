Эксперты обнаружили новые схемы мошенничества с клиентами рынка форекс

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Более 450 жалоб на безлицензионных брокеров поступило в Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в прошлом году. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главы организации Евгения Машарова, среди обращений было выявлено два новых сценария мошенничества.

Так, по одной из схем на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое "PR-агентство", предлагающее создать негативный информационный фон против форекс-компании. Клиенту обещают, что брокер, который дорожит репутацией, обязательно вернет деньги. Такую услугу мошенники оценивают в 100 тысяч рублей, однако свои деньги от компании клиент все равно не получает.

По другой мошеннической схеме, юридическая фирма предлагает обманутому человеку вернуть деньги на криптокошелек, но за его открытие нужно заплатить. Сайт, на котором открыт кошелек, зарегистрирован в США, где по закону с возвращенных на счет биткойнов нужно заплатить налог, а также внести комиссию за вывод денег. Машаров отметил, что клиент оказывается обманут три раза.

В России всего четыре легальных Forex-дилера: "Финам", "ВТБ Форекс", "ПСБ Форекс", "Альфа Форекс". Однако, как говорится в материале, есть и "серые" иностранные финансовые организации, предоставляющие услуги из-за рубежа без лицензии ЦБ, а также "черные брокеры", из-за которых клиент может стать банкротом.

Ранее международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса. Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли. Кроме того, в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей.

Об активизации кибермошенничества вследствие распространения коронавируса ранее рассказали и в Роскомнадзоре.

Также генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов призвал с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят не от тех людей, с которыми вы обычно общаетесь. О наказании в соответствии с российским законодательством за распространение ложной информации недавно напомнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

