Эксперты обнаружили новые схемы мошенничества с клиентами рынка форекс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 450 жалоб на безлицензионных брокеров поступило в Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в прошлом году. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам главы организации Евгения Машарова, среди обращений было выявлено два новых сценария мошенничества.
Так, по одной из схем на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое "PR-агентство", предлагающее создать негативный информационный фон против форекс-компании. Клиенту обещают, что брокер, который дорожит репутацией, обязательно вернет деньги. Такую услугу мошенники оценивают в 100 тысяч рублей, однако свои деньги от компании клиент все равно не получает.
По другой мошеннической схеме, юридическая фирма предлагает обманутому человеку вернуть деньги на криптокошелек, но за его открытие нужно заплатить. Сайт, на котором открыт кошелек, зарегистрирован в США, где по закону с возвращенных на счет биткойнов нужно заплатить налог, а также внести комиссию за вывод денег. Машаров отметил, что клиент оказывается обманут три раза.
В России всего четыре легальных Forex-дилера: "Финам", "ВТБ Форекс", "ПСБ Форекс", "Альфа Форекс". Однако, как говорится в материале, есть и "серые" иностранные финансовые организации, предоставляющие услуги из-за рубежа без лицензии ЦБ, а также "черные брокеры", из-за которых клиент может стать банкротом.
Ранее международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса. Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли. Кроме того, в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей.
Об активизации кибермошенничества вследствие распространения коронавируса ранее рассказали и в Роскомнадзоре.
Также генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов призвал с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят не от тех людей, с которыми вы обычно общаетесь. О наказании в соответствии с российским законодательством за распространение ложной информации недавно напомнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: