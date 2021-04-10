Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Маленькая девочка получила травмы в детском центре на северо-востоке Москвы. В связи с этим прокуратура столицы начала проверку, рассказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт", – приводит РИА Новости слова Нефедовой.

Она добавила, что ребенку потребовалась помощь медиков.

Проведение проверки поручено Бутырской межрайонной прокуратуре. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего. После этого будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы. Сообщалось, что будут опрошены очевидцы, родственники мальчика и сотрудники центра. Также в рамках следственных действий будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

