СМИ сообщили о пожаре в здании Вестминстерского дворца в Лондоне

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, сообщает газета Daily Express.

В соцсетях появились видео, на которых видно, как над зданием британского парламента поднимается дым. На записи также слышны звуки сигнализации.

В то же время пожарная служба Лондона пока не владеет информацией об инциденте. В Палате общин сообщают, что из здания идет просто пар. Причину срабатывания сигнализации при этом не пояснили.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось в квартире дома по адресу улица 1-я Останскинская, дом 25. В результате происшествия один человек погиб, еще один был спасен.