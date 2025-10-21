Минтуризма Египта опровергло сообщения об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Фото: 123RF.com/mareandmare

Информация об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона не соответствует действительности, сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.

Ранее СМИ сообщали, что усыпальница находится под угрозой разрушения из-за глубоких трещин, деформации пород, роста грибка и ослабления сводов.

"Гробница находится в хорошем состоянии, угроз ее стенам и структуре нет", – сказал генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед.

По данным министерства, недавние научные исследования подтвердили, что с момента обнаружения гробницы британским археологом Говардом Картером в 1922 году в ее состоянии не произошло каких-либо изменений или ухудшений.

Ранее ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона. 100 лет назад британские археологи открыли усыпальницу, что породило легенду о "проклятии фараона" после смерти нескольких участников экспедиции. Эксперты выяснили, что исследователи погибли из-за пещерной болезни, вызванной грибками Aspergillus.