Один человек погиб в результате обстрела города Пологи в Запорожской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Власти Запорожской области сообщили о погибшем в результате обстрела города Пологи со стороны ВСУ. О происшествии рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, украинские войска начали обстреливать населенный пункт 5 февраля около 14:30.

"Пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС. В результате обстрела погиб мирный житель", – говорится в его публикации.

Рогов обратил внимание на то, что это был уже второй обстрел за сутки.

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в Энергодаре. В результате происшествия погиб человек.

Спасатели оперативно прибыли на место. Выяснилось, что взорвался автомобиль. Возгорание удалось ликвидировать. От мощного взрыва в ближайших домах вылетели окна, была полностью уничтожена еще одна машина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Два человека погибли в результате обстрела Донецка

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