В Ейске объяснили звуки взрывов военно-тактическими учениями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Ейского района Роман Бублик объяснил звуки взрывов, которые были слышны вечером 28 февраля в Ейске, проходящими на территории района военно-тактическими учениями.

"Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", – написал Бублик в своем телеграм-канале.

Глава района призвал местных жителей тщательней проверять информацию, которую они получают из неофициальных источников, а также в целом критически относиться к подобным сообщениям.

Ранее на улицах Белгорода были найдены обломки сразу трех беспилотников. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате падения беспилотников никто не пострадал, однако имеются некоторые разрушения.

Позже стало известно, что один из беспилотников влетел в окно многоэтажного дома в центре Белгорода. На нем было установлено взрывное устройство, его обезвредили саперы. В результате случившегося также не было выявлено пострадавших, как уточнил мэр города Валентин Демидов.

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