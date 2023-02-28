Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным", – отметили в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 февраля заявил о падении беспилотного летательного аппарата вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна. По словам Воробьева, целью БПЛА мог быть объект гражданской инфраструктуры. Однако в результате инцидента никто не пострадал, а также не было разрушений.

Губернатор подчеркнул, что ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией. Кроме того, безопасности местных жителей ничего не угрожает.

В свою очередь, руководство газокомпрессорной станции "Воскресенск", принадлежащей "Газпрому", рядом с которой произошло ЧП, сообщило, что на работу станции падение беспилотника не повлияло. Станция работает в штатном режиме.



Беспилотник упал в Коломне вблизи объекта гражданской инфраструктуры

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