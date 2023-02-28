Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В "Газпроме" раскрыли детали падения беспилотника у своего объекта в Подмосковье, сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на руководство станции, рядом с которой произошел инцидент.

БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск" к югу от Коломны.

"Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ", – отмечается в сообщении.

Руководство станции уточнило, что на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, в данный момент газокомпрессорная станция работает в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника около деревни Губастово в городском округе Коломна. По сообщению Воробьева, целью беспилотника мог быть объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что безопасности жителей ничего не угрожает. Также ситуацией сейчас занимаются ФСБ и другие компетентные органы.



Беспилотник упал в Коломне вблизи объекта гражданской инфраструктуры

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