14:00Происшествия
Губернатор Брянской области рассказал, что жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района пострадал мальчик 2012 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", – уточнил глава региона.
По его словам, из-за происшествия погиб водитель легкового автомобиля.
О случившемся стало известно 2 марта. Уточнялось, что группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области.
СМИ сообщили, что около шести человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Однако пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова сообщила, что информации о заложниках пока нет.
При этом Центр общественных связей ФСБ заявил о проведении операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области.
Позднее Дмитрий Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в регионе. По его словам, Владимир Путин находится на связи с Александром Богомазом. Помимо этого, президент получает доклады от руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Росгвардии Виктора Золотова.
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