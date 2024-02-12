Стубб не станет налаживать отношения Финляндии с РФ из-за НАТО – политолог

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре выборов президента Финляндии, который завершился вечером 11 февраля. Его соперник – экс-глава МИД страны Пекка Хаависто – уже признал поражение и поздравил нового главу государства. Чем известен избранный президент Финляндии и как его назначение скажется на отношениях с Россией – в материале Москвы 24.

Борьба до последнего

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Во втором туре выборов президента Финляндии явка составила 67,6%. Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб набрал чуть больше голосов по сравнению со своим оппонентом, бывшим руководителем МИД страны Пеккой Хаависто – 51,6 против 48,4%. Проигравший признал поражение еще до обработки 100% бюллетеней.

После своего избрания Стубб заявил в том числе о намерении поддерживать Украину в конфликте с Россией.





Александр Стубб избранный президент Финляндии Я надеюсь на мир, но мне кажется, путь к нему можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине.

До своего избрания Стубб не раз высказывался о своем видении отношений с Россией. В начале сентября 2023 года он говорил, что Финляндия хочет оказать давление на Москву и Киев и усадить стороны за стол переговоров. Однако в первых числах января 2024-го Стуб заявил, что в случае своего избрания не станет поддерживать отношения с властями России до завершения СВО. Но в то же время он намеревался не ухудшать дипломатические связи с РФ.

В конце января Стубба вновь спросили об отношениях с Россией в контексте того, ответит ли он на гипотетический звонок Владимира Путина после победы на выборах. На этот вопрос политик ответил отрицательно, заявив, что отношения Москвы и Хельсинки на данный момент разорваны и могут быть восстановлены только после окончания украинского конфликта.



Александр Стубб родился 1 апреля 1968 года в шведско-финской семье в одном из элитных районов Хельсинки. Ранее он занимал должности главы МИД и премьер-министра страны, однако в 2020 году временно отошел от политики. Стубб известен тем, что является активным сторонником вхождения Финляндии в НАТО и оказания мощной экономической и финансовой поддержки Украине. По его мнению, Россия "уже проиграла", так как Киев все равно рано или поздно присоединится к ЕС и НАТО. Кроме того, он поддерживает закрытие границ страны с РФ и негативно относится к членству России в Совбезе ООН.



"Курс не поменяется"

Фото: AP Photo/Sergei Grits

В Кремле надеются, что избранный президент Финляндии Александр Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с Москвой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы все равно сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений.

При этом на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Стубба с победой, представитель Кремля напомнил о враждебной политике Хельсинки в последнее время.

"В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям. И сами заявления господина президента нового носят весьма недружественный характер", – подчеркнул Песков.

Даже если бы на выборах в Финляндии победил политик, который симпатизирует России, сближения Хельсинки с Москвой все равно бы не случилось. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Финляндия является членом НАТО. Вряд ли курс этой страны уже может поменяться при любом президенте, кто бы им ни стал.

"Финляндия вместе со странами НАТО нацелена на сдерживание России. Это приоритетная политика, которая продиктована логикой Альянса. Поэтому, кто бы ни руководил страной, вряд ли он способен что-либо в этом плане поменять. Альянс будет дисциплинировать Финляндию, у которой фактически не осталось пространства для маневра", – подчеркнул Блохин.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с РИА Новости также заявил, что никаких изменений в отношениях Москвы и Хельсинки ждать не стоит.

"Стубб – приверженец ценности ЕС и НАТО, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной. Он не будет ничего делать. Он даже сказал откровенно, что, пока не будет установлен мир, ни о каком улучшении отношений с Россией говорить не приходится", – обратил внимание Топорнин.

При этом эксперт обратил внимание, что у президента в Финляндии в целом не так много возможностей влиять на политику страны, так как это парламентская республика. Больше в этом вопросе зависит от позиции премьер-министра и главы МИД страны, заключил Топорнин.