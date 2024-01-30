Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина" – СМИ

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Кандидаты на пост президента Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто разошлись во мнении по поводу гипотетического звонка Владимира Путина после победы одного из них на выборах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стубб заявил, что не ответил бы на звонок президента РФ. По его мнению, на данный момент отношения России и Финляндии разорваны и могут быть восстановлены только после завершения конфликта на Украине.

В свою очередь, Хаависто отметил, что принял бы звонок от российского лидера, если бы тот решил поздравить его с победой на выборах. Он воспринимает это как проявление уважения к высокому должностному лицу. При этом Хаависто сделал акцент на том, что не стал бы в разговоре касаться вопросов политики.

Ранее в Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента. Наибольшее количество голосов набрал кандидат Александр Стубб – 28,3%. За ним следует Пекка Хаависто, который по результатам подсчета 61,3% голосов набрал 25,8%.

Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января. Уточнялось, что в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он пройдет 11 февраля.



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