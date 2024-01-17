Финляндия установит дополнительные заграждения на границе с РФ – СМИ

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Финские пограничники планируют установить дополнительные заграждения на границе с РФ для предотвращения незаконного пересечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещатель Yle.

Приграничная служба не стала называть точное местоположение барьеров, однако возвести их по всей длине восточной границы будет невозможно, уточняется в сообщении. Протяженность границы составляет около 1 300 километров.

Ранее МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. В ведомстве добавили, что финское правительство будет регулярно оценивать решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с МВД и другими госорганами.

До этого глава финского Минсельхоза Сари Эссайя заявила, что КПП на границе между Финляндией и Россией будут закрытыми еще месяц.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

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