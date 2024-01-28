На президентских выборах в Финляндии лидируют Александр Стубб и Пекка Хаависто

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В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента. Наибольшее количество голосов набирает кандидат Александр Стубб. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом туре президентских выборов в Финляндии лидирует кандидат Александр Стубб. Он набрал 28,3 процента голосов. За ним следует Пекка Хаависто, который по результатам подсчета 61,3% голосов набрал 25,8 процента.

Третьим по количеству набранных голосов идет спикер парламента Юсси Халла-ахо. Он набрал 16,1 процента голосов.

В воскресенье, 28 января, в Финляндии прошло голосование на президентских выборах. Сообщается, что в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он пройдет 11 февраля. Результаты второго тура должны быть обнародованы не позднее 14 февраля.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его соперница, еще один кандидат в президенты США от республиканцев, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли, признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.