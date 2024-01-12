Кандидат в президенты Финляндии отказался от связей с РФ до завершения СВО

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Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что в случае победы на выборах не будет поддерживать диалог с властями России до завершения украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

"В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством", – заявил он.

Стубб уточнил, что сотрудничество между пограничными службами и дипломатами стран все же продолжается. Он также отметил, что не хотел бы ухудшать дипломатические связи с РФ, но подчеркнул, что на данный момент Россия не является основным направлением внешней политики Хельсинки.

Ранее глава финского Минсельхоза Сари Эссайя заявила, что КПП на границе между Финляндией и Россией будут закрытыми еще месяц. О планах финской стороны продлить закрытие границ с Россией еще на месяц ранее писала газета Helsingin Sanomat. Как отмечали источники в правительстве государства, политических и юридических препятствий для принятия этого решения нет.

Финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи" еще в ноябре прошлого года.



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