Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

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Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.

Явка на президентские выборы в Финляндии составила 67,6%.

После подсчета 100% голосов выяснилось, что Стубб набрал 51,6% голосов избирателей, бывший глава МИД и депутат парламента Пекка Хаависто – 48,4%.

Лидерство Стубба определили после подсчета 58,3% голосов. К тому моменту он уже набрал 52,7% голосов. В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии.

