11 февраля, 23:54Политика
Стубб победил на президентских выборах в Финляндии
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.
Явка на президентские выборы в Финляндии составила 67,6%.
После подсчета 100% голосов выяснилось, что Стубб набрал 51,6% голосов избирателей, бывший глава МИД и депутат парламента Пекка Хаависто – 48,4%.
Лидерство Стубба определили после подсчета 58,3% голосов. К тому моменту он уже набрал 52,7% голосов. В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии.
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