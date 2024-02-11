Стубб лидирует на выборах президента Финляндии после подсчета 58,3% голосов

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Кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии с 52,7% голосов. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции после подсчета 58,3% бюллетеней, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 11 февраля, в Финдяндии прошел второй тур президентских выборов. В 20:00 (21:00 по московскому времени) закрылись избирательные участки.

По итогам подсчетов почти 60% голосов, лидирует Стубб, он набрал 52,7% голосов. Его ближайший соперник, представитель партии "Зеленый союз" Пекка Хаависто, набрал 47,3%.

В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии. Начиная с 2020 года он несколько лет не участвовал в политике, но затем решил вернуться. В свою очередь, Пекка Хаависто уже участвовал в президентской гонке, 2012 и 2018 годах уступив Саули Ниинистё.

Первый тур выборов состоялся в Финляндии 28 февраля. В результате первого этапа лидировал Александр Стубб. Он набрал 28,3 процента голосов. За ним следует Пекка Хаависто, который по результатам подсчета 61,3% голосов набрал 25,8 процента.