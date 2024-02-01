Финляндия решила упразднить российский департамент

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МИД Финляндии принял решение упразднить департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.

Там уточнили, что связанными с российской стороной вопросами будет заниматься департамент Азии и Океании. В общей сложности в финском министерстве останется три фракции: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании, а также отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Благодаря реформе организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические события. В то же время мы совершенствуем методы работы и укрепляем культуру сотрудничества", – сказал ответственный за реформу статс-секретарь Юкка Саловаара.

В настоящий момент изменений в сети представительств Финляндии за рубежом не предусмотрено.

Ранее глава Минобороны Финляндии, депутат местного парламента Антти Хяккянен сообщил о необходимости реформ в системе получения гражданства государства. Вместе с тем он рекомендовал запретить гражданам России получать финский паспорт в рамках системы двойного гражданства.

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией