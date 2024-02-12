Песков прокомментировал победу Стубба на выборах президента Финляндии

Фото: kremlin.ru

Россия с уважением относится к решению финнов, принятому на выборах президента Финляндии, в результате которых победу одержал Александр Стубб. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом он выразил надежду на то, что новый президент будет сторонником развития двусторонних отношений с РФ.

"К сожалению, эту часть стандартной фразы мы использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция исключения какого-либо диалога, а тем более развития двусторонних отношений", – добавил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля указал на то, что период, когда Россия и Финляндия имели развитые партнерские отношения, был лучше, чем тот, что есть сейчас. По его словам, такие последствия были вызваны действиями финских властей.

Финляндия относится к недружественным странам, заявления нового президента Финляндии Александра Стубба носят недружественный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять президента Финляндии с победой на выборах.

Также пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о возможном поздравлении с избранием Стубба от Путина, заявил, что Финляндия и ее руководство занимает недружественную позицию по отношению к России. Песков напомнил, что эта страна присоединилась к санкциям против РФ.

"Сами заявления господина президента нового носят весьма недружественный характер", – заключил официальный представитель Кремля, намекнув, что российский лидер не планирует поздравлять Стубба.

Ранее появилась информация, что кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии при явке 67,6%. Так, после подсчета всех бюллетеней Стубб набрал 51,6% голосов избирателей, а бывший глава МИД и депутат парламента Пекка Хаависто – 48,4%.

