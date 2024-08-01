МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ

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МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства России. Об этом заявил российский посол Олег Васнецов, сообщает ТАСС.

Помощник военного атташе посольства РФ должен будет покинуть Молдавию, уточнил Васнецов. В МИД РФ, комментируя ситуацию, указали, что Москва ответит на высылку своего дипломата.

Ранее Васнецов был вызван в молдавский МИД для вручения ему ноты протеста после того, как в местной прессе появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене.

До этого Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ в качестве ответной меры. В российском МИД уточнили, что посла Вернера Альмхофера вызвали в ведомство в связи с необоснованным решением Вены выслать двух российских дипломатов из страны и объявить их персонами нон грата.