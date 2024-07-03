Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Москва высылает сотрудника посольства Румынии из РФ. Об этом сообщает российский МИД на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что 3 июля в МИД России вызвали посла Румынии в Москве К. Истрате. Ему вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника румынского посольства.

Мера стала ответом на ранее принятое "ничем не мотивированное" решение румынской стороны объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Бухаресте.

Россия ранее решительно осудила открытие в Румынии бюста пособнику Адольфа Гитлера румынскому генералу Георге Манолиу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что шаг направлен на героизацию нацизма и переписывание истории.

