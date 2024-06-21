МИД РФ считает недопустимым открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия решительно осуждает и считает недопустимым открытие в Румынии бюста пособнику Адольфа Гитлера румынскому генералу Георге Манолиу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории", – привели слова Захаровой на сайте министерства.

Памятник установили 18 июня – за несколько дней до годовщины начала Великой Отечественной войны (22 июня. – Прим. ред.). Как считает дипломат, такую дату выбрали неслучайно.

"Расцениваем это как целенаправленную провокацию против памяти миллионов людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы", – подчеркнула официальный представитель МИД, посоветовав авторам и спонсорам проекта перечитать учебники по истории.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова американского президента Джо Байдена о том, что военные США "освободили целый континент и буквально спасли мир", – попыткой трансформировать историю.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Европе молодое поколение может даже не знать, кто участвовал в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, поскольку их этому не учили. Он также добавил, что лишение своего народа исторических знаний может привести к определенным последствиям, например непониманию опасности возрождения фашизма.