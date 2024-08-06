МИД РФ объявил сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России в ответ на аналогичное действие молдавских властей, объявивших ранее персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для этого в министерство был вызван временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару, которому был заявлен протест в связи с недружественными действиями Кишинева в адрес РФ.

В четверг, 1 августа, посла РФ Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ему ноты протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. После этого дипведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, в связи с чем ему было предписано покинуть Молдавию.

По словам Васнецова, молдавские власти не предоставили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Он также выразил негодование по поводу того, что решение о высылке приняли еще до окончания следствия по делу о шпионаже.

