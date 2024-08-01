Захарова: решение Кишинева объявить персоной нон грата дипломата РФ враждебно

Фото: vk.com/МИД России

Решение Кишинева объявить персоной нон грата российского дипломата является немотивированным и враждебным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что этот недружественный шаг расценивается как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса существующего молдавского руководства, которое безответственно разрушает связи между двумя государствами, имеющими глубокие исторические корни. Нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" говорит об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, а также понимания важности российско-молдавских отношений, добавила Захарова.

Москва оставляет за собой право ответить на решение молдавских властей в отношении сотрудника российского посольства, добавила она.

В четверг, 1 августа, посла РФ Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ему ноты протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. Потом дипведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, он должен будет покинуть Молдавию.

Васнецов подчеркнул, что власти Молдавии не предоставили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Он выразил недоумение тем, что решение о высылке приняли еще до завершения следствия по делу о якобы имевшем место шпионаже.