Посол РФ: Молдавия не предоставила доказательства вины сотрудников посольства России

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Молдавские власти не предоставили доказательств вины сотрудников российского посольства, которые ранее были высланы из страны. Об этом ТАСС заявил посол РФ Олег Васнецов.

"Год назад две трети сотрудников посольства были высланы с территории Молдавии под надуманным предлогом. Доказательств обвинений в их адрес так и не поступило", – прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Васнецов также выразил недоумение тем, что решение о высылке дипломата принято еще до завершения следствия по делу о якобы имевшем место шпионаже.

В четверг, 1 августа, Васнецова вызвали в МИД Молдавии для вручения ему ноты протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене.

Затем внешнеполитическое ведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, он должен будет покинуть Молдавию. В российском МИД пообещали ответить на высылку дипломата.