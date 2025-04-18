Путин освободил Павловского от должности посла РФ в Австралии

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Владимир Путин освободил Алексея Павловского от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Австралии. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В системе МИД Павловский работает с 1988 года. Российскую дипмиссию в Австралии он возглавлял с 2019 года. Также по совместительству он представлял Россию в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи.

Кроме того, глава государства продлил срок госслужбы замминистра иностранных дел России Михаилу Галузину. В документе, подписанном Путиным, говорится, что срок федеральной государственной гражданской службы дипломата продлен до 14 июня 2026 года.

Отмечается, что предельный возраст на госслужбе составляет 65 лет. Однако срок может быть продлен для замещающих должности определенных категорий.

Галузину исполняется 65 лет 14 июня 2025 года. Пост замминистра иностранных дел, курирующего вопросы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Союзного государства, он занимает с 2022 года.

Ранее Путин назначил экс-госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде. Согласно документу решение о назначении действует сразу после подписания указа.