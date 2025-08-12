Актриса Памела Андерсон начала продавать острые маринованные огурцы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Flamingo Estate, Los Angeles

Актриса и фотомодель Памела Андерсон выпустила лимитированную серию острых маринованных огурцов под названием Pamela’s Pickles, сообщает Variety.

Они созданы совместно с калифорнийским брендом Flamingo Estate, эта компания специализируется на продаже товаров для дома из натуральных ингредиентов. Одна банка огурцов с садовыми специями обойдется в 38 долларов (примерно 3 тысячи рублей), а все средства от продажи пойдут в California Wildlife Center, службу спасения диких животных.

Идея засолки огурцов пришла к актрисе во время завтрака, поскольку Андерсон вспомнила семейные традиции и рецепт ее двоюродной тети. Ее огурцы когда-то выигрывали конкурсы.

В рецепт Pamela’s Pickles вошли лепестки сушеной розы, а также розовый перец, чили гуахильо, копченая морская соль и органический перец эспелет. Благодаря этому получился насыщенный вкус с оттенками трав, дыма, остроты и цветочной свежести.

Андерсон рассказала, что этот проект дает ей возможность помочь дикой природе, а также означает продолжение давней любви к заготовкам.

