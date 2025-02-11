Экс-супруг Памелы Андерсон накричал со сцены на зрителей

Фото: AP/Matt Rourke

Бывший супруг актрисы Памелы Андерсон, музыкант Кид Рок накричал со сцены на зрителей, не поддержавших его. Об этом пишет Page Six.

Инцидент случился в американском штате Теннесси, в баре JBJ's Nashville, который принадлежит музыканту Джону Бон Джови. В тот момент там праздновали день рождения клавишника музыкальной группы Bon Jovi Дэвида Брайана.

Рок вышел на сцену и присоединился к группе. Примерно через минуту после начала исполнения композиции Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival он начал хлопать в ладоши в такт музыке, призывая зрителей делать так же.

"Если вы не будете аплодировать, мы не будем петь!" – сказал он.

Аплодисменты были короткими, поэтому Рок остановил выступление и покинул сцену, крикнув фразу "к черту вас всех".

Ранее зрители пожаловались на выступление бывшего солиста группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова в Красноярске. По их версии, музыкант с трудом отыграл программу и не успевал за музыкой.

В команде артистов ничего необычного в его поведении не увидели. Странное поведение Самойлова там объяснили "готическим образом" музыканта.

