11 февраля, 17:36Шоу-бизнес
Экс-супруг Памелы Андерсон накричал со сцены на зрителей
Фото: AP/Matt Rourke
Бывший супруг актрисы Памелы Андерсон, музыкант Кид Рок накричал со сцены на зрителей, не поддержавших его. Об этом пишет Page Six.
Инцидент случился в американском штате Теннесси, в баре JBJ's Nashville, который принадлежит музыканту Джону Бон Джови. В тот момент там праздновали день рождения клавишника музыкальной группы Bon Jovi Дэвида Брайана.
Рок вышел на сцену и присоединился к группе. Примерно через минуту после начала исполнения композиции Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival он начал хлопать в ладоши в такт музыке, призывая зрителей делать так же.
"Если вы не будете аплодировать, мы не будем петь!" – сказал он.
Аплодисменты были короткими, поэтому Рок остановил выступление и покинул сцену, крикнув фразу "к черту вас всех".
Ранее зрители пожаловались на выступление бывшего солиста группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова в Красноярске. По их версии, музыкант с трудом отыграл программу и не успевал за музыкой.
В команде артистов ничего необычного в его поведении не увидели. Странное поведение Самойлова там объяснили "готическим образом" музыканта.