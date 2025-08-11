Актриса Мария Шалаева устроилась на работу в такси в Париже

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Maria Shalaeva

Актриса Мария Шалаева стала таксисткой, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В опубликованном видео актриса рассказала, что у нее первый рабочий день, и добавила, что ей "как-то стыдно".

Шалаева получила известность после съемок в главной роли фильма "Русалка" Анны Меликян в 2007 году. Она также снималась в таких фильмах, как "Елки 2", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Бумер" и других.

В 2022 году актриса уехала в Париж вместе с детьми, свой отъезд она объясняла преследованием из-за участия в протестных акциях вместе с сыном-подростком.

Ранее российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними.

В своем телеграм-канале она спросила у подписчиков, должна ли она была соврать на вопрос интервьюера о том, что она почувствовала, "когда бомбы полетели в сторону Белгорода".

