Минюст внес в реестр финансиста Мовчана и актрису Мысину

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Также иностранными агентами признали политолога Михаила Долиева, блогера и активиста Андрея Сивенка и проект "Продолжение следует".

В документе поясняется, что все перечисленные распространяли фейки о принимаемых властями РФ решениях и об избирательной системе в России, а также выступали против спецоперации и взаимодействовали с иностранными агентами и организациями, признанными в Российской Федерации нежелательными.

В частности, Сивенок был уличен только в этих действиях. Мысина же, помимо вышеперечисленного, создавала негативный образ Вооруженных сил России и распространяла материалы иностранных агентов. В настоящее время актриса не проживает на территории России и числится соучредителем иностранного юридического лица.

Мовчан не только занимался распространением сообщений иноагентов, но также лично участвовал в их подготовке для организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Кроме того, он формировал негативный образ Вооруженных сил России. На сегодняшний день финансист проживает в другой стране.

Долиев, в свою очередь, сотрудничал с иностранными агентами и организациями и выступал на их площадках в качестве эксперта, а также распространял среди ограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.

Проект "Продолжение следует", помимо перечисленных выше действий, занимался пропагандой ЛГБТ-отношений и распространял материалы иностранных агентов. Более того, главный редактор проекта также признан иноагентом.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект об ужесточении ответственности для иноагентов. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, уголовная ответственность вводилась только в случае, если закон о деятельности иностранных агентов нарушался дважды за год. Согласно нововведению, обвинение последует уже после первого нарушения КоАП РФ.