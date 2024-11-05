Памела Андерсон объяснила, почему сменила популярность на одиночество

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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон объяснила, что сменила популярность на одиночество, чтобы почувствовать себя настоящую, из прошлого, передает Women’s Wear Daily.

Сейчас Андерсон живет там же, где и родилась, в Канаде. По ее словам, переезд был спровоцирован желанием взглянуть на прошлую жизнь и забыть тот образ, который видели поклонники.

Актриса выросла в небольшом доме в Лэдисмите на Западном побережье. В Лос-Анджелес она переехала только после того, как стала популярна и начала работать с журналом Playboy, что приносило ей боль.

Между тем 27-летняя актриса Сидни Суини заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда до 30 лет благодаря гонорару 7,5 миллиона долларов за съемки в фильме "Служанка" Пола Фига.

При этом на первом месте списка оказалась 28-летняя Зендея, которая за съемки в спортивной драме "Претенденты" выручила 10 миллионов долларов. Второе место заняла 20-летняя Милли Бобби Браун, которую пригласили в продолжение "Энолы Холмс" за 10 миллионов долларов.