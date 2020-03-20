Таиланд обязал россиян иметь перед вылетом в страну медсправку

Фото: depositphotos/Iakov

Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран наличие медицинской справки об отсутствии коронавируса COVID-19 и расширенной страховки, сообщает "Интерфакс". Новое правило вступит в силу с 22 марта.

Как рассказал руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, документы должны проверять перед посадкой на рейсы в страну. Причем сертификат об отсутствии коронавируса должен быть оформлен не позднее чем за 72 часа до вылета. Страховка же должна покрывать лечение COVID-19 и не менее чем на 100 тысяч долларов.

Если у туриста не будет необходимых документов, авиакомпания откажет ему в посадке на рейс до Таиланда. Ранее для россиян не нужны были медицинские справки, только страховка не менее 50 тысяч долларов и проверка тепловизором в аэропорту прибытия.

До сих пор справка об отсутствии коронавируса требовалась для пассажиров из Китая, Макао, Гонконга, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, США, Швейцарии, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Германии и некоторых районов Японии.

По последним данным, в Таиланде зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом.

В России резко сократились объемы бронирования туров, рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. По ее словам, туристы отказываются от поездок в Европу и переносят свои туры с апреля на май и более позднее время.

Она отметила, что у туристов совсем не пользуются популярностью европейские направления. По ее словам, путешественники потянулись ближе к Африке.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.